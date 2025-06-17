Вестник Кавказа

Узбекистан возобновил полеты в Израиль

Узбекистан возобновил полеты в Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан возобновляет авиасообщение с Израилем и доступ к воздушному пространству стран Ближнего Востока – выполнять авиарейсы между Ташкентом и Тель-Авивом начали две узбекские авиакомпании.

"Узавиация" разрешила узбекским авиакомпаниям возобновить авиарейсы в Израиль с использованием воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Иордании, Ливана и Ирака, говорится в распоряжении, изданном агентством.

Первой к своему полетному графику вернулась авиакомпания Uzbekistan Airways – она возобновили полеты по маршруту Ташкент – Тель-Авив – Ташкент 1 июля, а накануне к ней подключилась Qanot Sharq, передает Podrobno.uz.

В воскресенье, 6 июля, в воздух поднимется авиалайнер Air Samarkand, который возьмет курс из Самарканда на Тель-Авив.

Единственный авиаперевозчик, который пока не торопится возобновить полеты – авиакомпания Centrum Air, которая уже объявила о возобновлении полетов по маршруту Ташкент – Тель-Авив – Ташкент дважды в неделю с 31 июля.

Напомним, ранее все авиарейсы узбекских авиаперевозчиков в Израиль были временно приостановлены на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке и в связи с ограничениями в международном аэропорту Тель-Авива.

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