Узбекистан и Китай будут вместе осваивать источники возобновляемой энергии

Опубликовано: 8:14, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан и КНР будут сотрудничать в области разработки источников возобновляемой энергии. Стороны условились строить новые линии электропередачи и подстанций.

Узбекистан и Китай заключили договор о совместном освоении более 6 ГВт новых возобновляемых источников энергии. Также стороны условились строить новые линии электропередачи и подстанций. Общая сумма контрактов превысила 6 миллиардов долларов.

По словам главы Минэнерго Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов, Китай достиг впечатляющих результатов в энергосекторе. В этой связи Узбекистан заинтересован в получении наработок китайских специалистов в данной сфере.

«Мы добиваемся прогресса в реализации нескольких проектов, и ожидается, что некоторые из них начнут производить энергию к концу этого года. Президент присутствовал при запуске этих проектов»

– Джурабек Мирзамахмудов

В свою очередь по словам министра, ведущие китайские компании заинтересованы в развитии возобновляемых источников энергии в Узбекистане.