Узбекистан и Китай будут вместе осваивать источники возобновляемой энергии

Узбекистан и Китай заключили договор о совместном освоении более 6 ГВт новых возобновляемых источников энергии. Также стороны условились строить новые линии электропередачи и подстанций. Общая сумма контрактов превысила 6 миллиардов долларов.
По словам главы Минэнерго Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов, Китай достиг впечатляющих результатов в энергосекторе. В этой связи Узбекистан заинтересован в получении наработок китайских специалистов в данной сфере.
«Мы добиваемся прогресса в реализации нескольких проектов, и ожидается, что некоторые из них начнут производить энергию к концу этого года. Президент присутствовал при запуске этих проектов»
– Джурабек Мирзамахмудов
В свою очередь по словам министра, ведущие китайские компании заинтересованы в развитии возобновляемых источников энергии в Узбекистане.