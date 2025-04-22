Ушел из жизни Александр Митта

Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта умер сегодня, об этом сообщил его сын Евгений Митта.
"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим"
– Евгений Митта
Александру Митте было 92 года. В ноябре прошлого года у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего артисту присвоили паллиативный статус.
Напомним, Александр Митта родился в Москве в 1933 году. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960 году, во время обучения его наставником был Михаил Ромм. Первый фильм, снятый режиссером совместно с Алексеем Салтыковым, – "Друг мой Колька" (1961). Известность Митта получил после выхода в свет картины "Звонят, откройте дверь" (1965), завоевавшей "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Затем были фильмы "Гори, гори, моя звезда" (1969) и "Точка, точка, запятая" (1972).
Александр Митта вошел в историю отечественного кинематографа как автор первого в СССР фильма-катастрофы – "Экипаж" (1979).