Ушел из жизни Александр Митта

Выдающий российский режиссер Александр Митта скончался сегодня, 14 июля. Ему было 92 года. Известно, что артист страдал от онкологического заболевания.

Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта умер сегодня, об этом сообщил его сын Евгений Митта.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим"

– Евгений Митта

Александру Митте было 92 года. В ноябре прошлого года у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего артисту присвоили паллиативный статус.

Напомним, Александр Митта родился в Москве в 1933 году. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960 году, во время обучения его наставником был Михаил Ромм. Первый фильм, снятый режиссером совместно с Алексеем Салтыковым, – "Друг мой Колька" (1961). Известность Митта получил после выхода в свет картины "Звонят, откройте дверь" (1965), завоевавшей "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Затем были фильмы "Гори, гори, моя звезда" (1969) и "Точка, точка, запятая" (1972).

Александр Митта вошел в историю отечественного кинематографа как автор первого в СССР фильма-катастрофы – "Экипаж" (1979).