Ушаков рассказал о некоторых подробностях разговора Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за внимание к конфликту на Украине и поискам решения для его урегулирования миром, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин выразил американскому лидеру Дональду Трампу признательность за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поиску мирного решения, заявил после двухчасовой беседы лидеров двух стран, которую российский лидер вел Образовательного центра "Сириус", помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент высказал слова признательности Трампу за уделяемое им личное внимание украинскому урегулированию и искреннее стремление содействовать прекращению боевых действий и установлению прочного долгосрочного мира"

- Юрий Ушаков

Лидеры двух государств в беседе подтвердили, что оба заинтересованы во встрече и в том, чтобы она стала результативной, а не пустой, "ради галочки", поделился мнением Ушаков, передает РИА Новости.

Говоря об отношениях между Россией и США, президенты России и США договорились, что их команды будут прорабатывать содержание двухстороннего саммита, рассказал помощник президента.

"Нужно тщательно проработать его содержание, и такие задания будут даны соответствующим командам - содержательное наполнение возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые и могли стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне"

- Юрий Ушаков

Также лидеры двух стран обсудили планы по обмену заключенными гражданами обеих стран по формуле 9 на 9, несколько подобных акций прошли в течение недавних месяцев, и сейчас прорабатывается очередной обмен, - рассказал Ушаков.

В течение всей беседы президенты России США обращались к друг к другу по имени: Дональд и Владимир, и никто из них не хотел класть первым трубку во время телефонного разговора. В конце откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, сообщил Юрий Ушаков.

Напомним, после завершения переговоров с американским лидером глава государства заверил, что чуть позже все детали переговоров сообщат пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.