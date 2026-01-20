Уиткофф заявил о важности достижения соглашения по Ирану

Стив Уиткофф заявил о необходимости договоренностей с Ираном по ядерной проблеме и ракетному вооружению. Провал переговоров окажет пагубное воздействие на ситуацию в мире, предупредил спецпосланник Трампа.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о важности решение иранской ядерной проблемы. По словам Уиткоффа, провал переговоров окажет деструктивное воздействие как для Тегерана, так и для ситуации в мире.

"Если мы не сможем найти консенсус, это будет плохой день для этой страны и для мира в целом"

– Стив Уиткофф

Уиткофф отметил, что соглашение должно затрагивать ракетную программу Ирана, а также иранскую ядерную программу.

Напомним, что отношения Ирана и США накалились в последние недели на фоне жесткого подавления протестов в ИРИ, которое сопровождалось многочисленными жертвами. По данным СМИ, лидер США Дональд Трамп рассматривал военную операцию против Ирана, однако отказался от военного решения. Тем не менее стороны продолжают обмен угрозами.