Вестник Кавказа

Уиткофф заявил о важности достижения соглашения по Ирану

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стив Уиткофф заявил о необходимости договоренностей с Ираном по ядерной проблеме и ракетному вооружению. Провал переговоров окажет пагубное воздействие на ситуацию в мире, предупредил спецпосланник Трампа.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о важности решение иранской ядерной проблемы. По словам Уиткоффа, провал переговоров окажет деструктивное воздействие как для Тегерана, так и для ситуации в мире. 

"Если мы не сможем найти консенсус, это будет плохой день для этой страны и для мира в целом"

– Стив Уиткофф 

Уиткофф отметил, что соглашение должно затрагивать ракетную программу Ирана, а также иранскую ядерную программу. 

Напомним, что отношения Ирана и США накалились в последние недели на фоне жесткого подавления протестов в ИРИ, которое сопровождалось многочисленными жертвами. По данным СМИ, лидер США Дональд Трамп рассматривал военную операцию против Ирана, однако отказался от военного решения. Тем не менее стороны продолжают обмен угрозами.

