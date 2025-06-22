Уиткофф озвучил позицию США на будущих переговорах с Ираном

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, какой позиции будут придерживаться Штаты на планируемых переговорах с Ираном.

США согласны включить в повестку будущих переговоров с Ираном мирную ядерную программу, однако речи об обогащении урана в ИРИ не идет, такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Теперь на переговорах с Ираном будет обсуждаться, как мы перестроим для вас (Ирана – ред.) гражданскую ядерную программу, чтобы она стала лучше и не предусматривала обогащения (урана − ред.)"

– Уиткофф

Спецпосланник напомнил, что похожая ситуация, наблюдается, например, в ОАЭ и во многих других государствах. Он выразил мнение, что для развития мирного атома, то есть атомной энергетики, обогащение урана не требуется.

Еще одно условие возможной сделки с Ираном – "надежный контроль", который должен быть установлен над его ядерной программой, добавил Уиткофф, уточнив, что с этим пунктом согласен сам Тегеран – эта тема уже обсуждалась сторонами. По словам спецпосланника президента США, если Ирану нечего утаивать, то и вопрос контроля никаких проблем не вызовет. Он отметил также, что в данный момент над восстановлением этого контроля работает МАГАТЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на проведение переговоров с Ираном уже на следующей неделе. США, по его словам, надеются прийти на них к договоренности по ядерной программе ИРИ.