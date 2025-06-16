Удары по Ирану могут привести к катастрофе – Катар

Операция "Восстающий лев", которую проводит сейчас Израиль против Ирана, может вызвать катастрофические последствия, среди которых проблемы с поставками энергоносителей на мировые рынки.

Атака Армии обороны Израиля по иранской экономической инфраструктуре может привести к катастрофе, в том числе стать причиной проблем с поставками энергоносителей на мировые рынки, предупредил глава правительства и МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство эмирата, соответствующее заявление он сделал в ходе телефонного разговора с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

По словам Аль Тани, удары, которые совершаются по экономическим объектам в Иране силами ЦАХАЛ, несут серьезную опасность. Глава правительства пояснил, что они могут привести к катастрофическим последствиям, причем не только для региона, но и в целом для мира.

Сильнее всего, уточнил он, атаки Израиля отразятся на "стабильности поставок энергоносителей".