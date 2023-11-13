Удар шторма по Крыму: человек пропал без вести

Один человек пропал без вести и четверо пострадали в Крыму результате обрушившейся на Юг России непогоды. В Крыму и на Кубани фиксируются перебои с подачей водоснабжения и электроэнергии.

В Крыму продолжаются поиски пропавшего без вести местного жителя. Об этом сообщили в МЧС. Также в ведомстве отметили, что в результате непогоды в регионе пострадали четверо.

Накануне в Черноморском районе из-за аварий, вызванных непогодой, было нарушено тепло и водоснабжение, фиксировались перебои с подачей электроэнергии. В Евпатории и Сакском районе республике более трехсот человек были эвакуированы.

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению»

– пресс-службе МЧС России

На Юге России продолжает бушевать непогода, на Кубани действует 7 штормовых предупреждений.

«На юге нашей страны в результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков, на Кубани - до 43 мм, а порывы ветра достигали штормовых значений»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец