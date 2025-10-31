Турпоток из России в Грузию вырос на 36%

Число поездок россиян в Грузию в период с января 2025 года увеличилось до 251,4 тыс, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года.

За период с января по сентябрь 2025 года российский турпоток в Грузию вырос на 36%.

Страну посетило свыше 251,4 тыс гостей из России, передает данные Росстат. Таким образом Грузия оказалась самой востребованной страной Южного Кавказа среди российских путешественников.

Согласно данным, среди самых популярных стран для путешествий оказались: Турция – 3 707 927 поездок, Египет – 1 146 602 и Объединенные Арабские Эмираты – 1 135 286 российских туристов.

Из регионов Южного Кавказа популярностью также пользуются Абхазия, которую посетили свыше 783,6 тыс российских туристов, Армения и Азербайджан – 285,8 тыс и 159,7 тыс соответственно.

Всего общее число зарубежных поездок россиян выросло на 1,3 млн в вышеуказанный период.