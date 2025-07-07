Вестник Кавказа

Туристы выбирают Крым для отдыха в бархатный сезон

Туристы выбирают Крым для отдыха в бархатный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более половины мест забронировано в санаториях и отелях на бархатный сезон в Крыму. За полгода в республике побывало свыше 2,3 млн туристов.

Бархатный сезон в Крыму пройдет с обилием туристов, в республике забронировано больше половины мест в отелях и санаториях, пишет пресс-служба Минтуризма региона.

Как отметили в ведомстве, средний уровень загрузки гостиниц составляет 69,5%. Там же указали, что средний уровень бронирования в июле – 68%, августе – 63%, сентябре – 55%.

В министерстве добавили, что в первом полугодии текущего года в республике побывало свыше 2,3 млн путешественников, что на 15% выше прошлогодних показателей.

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