Туристы активно бронируют отдых в Дербенте и Каспийске

В РСТ заявили, что в структуре бронирований отдыха в Дагестане лидирует Дербент. В 2025 году путешественники предпочли Дагестан взамен Черному морю.

Российский союз туриндустрии опубликовал данные по структуре бронирований отдыха в Дагестане. Лидером по данному показателю является Дербент.

Уточняется, что самый южный город России выбрали 48% путешественников. В тройку лидеров также вошли Каспийск (30% бронирований) и Махачкала с 20%.

При этом в РСТ заявили, что туристы предпочитают совмещать отдых на море с экскурсионными туры по республиканским достопримечательностям.

Помимо этого, в Союзе туриндустрии отметили тот факт, что в текущем году многие путешественники предпочли отдых в Дагестане взамен курортам на Черном море.