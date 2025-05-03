Туристов из Кувейта ждут в Сочи летом с запуском прямых рейсов

Перевозчик Jazeera Airways этим летом обеспечит Розу Хутор туристами из Кувейта. Прямые рейсы в Сочи будут запущены с 27 июня.

Прямые рейсы между Эль-Кувейтом и Сочи будет выполнять авиакомпания Jazeera Airways с конца июня по середину сентября, это обеспечит российский курорт арабскими туристами.

Роза Хутор ожидает прироста туристического потока с Ближнего Востока этим летом, в том числе из Кувейта, откуда в июне появятся прямые рейсы в Сочи. С начала года Роза Хутор приняла свыше 400 гостей из стран Персидского залива.

"С 27 июня и до середины сентября будет реализована полетная программа авиакомпании Jazeera Airways…. Предполагается, что этим рейсам туристический поток из стран Персидского залива на курорт Роза Хутор по итогам 2025 года увеличится более чем в 1,5 раза"

– пресс-служба курорта

Самолет из Эль-Кувейта в Сочи будут летать по два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Ранее туроператоры Кувейта побывали в Сочи, они осмотрели достопримечательности и ознакомились с условиями в отелях, чтобы предлагать арабским туристам туры на курорт.

Летом 2024 года Роза Хутор приняла свыше 6 тыс туристов из ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна.