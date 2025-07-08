Турист из Воронежа пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели помогли туристу, травмировавшему ногу в ущелье Безенги. Операция по его эвакуации заняла два часа – пострадавшего доставили в Нальчик.

Приехавший в Кабардино-Балкарию турист из Воронежа получил травму в горах, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в верховьях ущелья Безенги, а точнее на высоте 3,8 тыс м. Мужчина в возрасте 40 лет вместе с еще тремя спортсменами шел по маршруту 3-А категории сложности на гору Укю. Группа их была зарегистрирована в МЧС.

Получив сигнал о произошедшем, спасатели в 11.30 мск на вертолете МИ-8 направились к месту ЧП. Уже в 13.30 операция была окончена.

"40-летнего мужчину эвакуировали в Нальчик, где передали медикам"

– МЧС

Угрозы для его жизни нет.

В работах участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО.