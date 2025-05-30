Вестник Кавказа

Девочка-туристка пострадала на базе отдыха в КЧР

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несовершеннолетняя туристка из Москвы, отдыхавшая в Архызе, получила ранения в результате автомобильной аварии с грузовиком. Она была доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Ребенок, приехавший на отдых в Карачаево-Черкесию из Москвы, был ранен в результате ДТП, подробности рассказали в ГУ МВД по КЧР.

Как рассказали в полиции, все случилось в селении Архыз. Мужчина 67 лет, ехавший за рулем КАМАЗа, потерял управление. Затем его машина врезалась в металлический забор вокруг базы отдыха, после чего ударился о дерево и опрокинулся. Удара ветви дерева отломились от него и разлетелись на приличное расстояние.

"В результате происшествия телесные повреждения получила несовершеннолетняя жительница города Москвы, находившаяся на батуте, установленном на территории базы отдыха"

– МВД

Пострадавшую, девочку 2017 г.р., госпитализировали с различными травмами.

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