Четыре туриста спасены в горах Сочи

В горах Хостинского района Сочи заблудились несколько туристов. Их успешно спасли сотрудники чрезвычайных служб. Помощь спасателей также потребовалась мужчине из Краснодарского края.

Несколько туристов потерялись в горах Хостинского района Сочи и были спасены, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

"Через службу 112 четверо туристов сообщили, что заблудились в районе Орлиных скал, в темноте не могут сориентироваться и выйти на тропу"

- ЮРПСО МЧС России

Спасатели нашли путешественников в районе Агурского ущелья. Их отвели к началу маршрута, а после довезли до личного автомобиля. Помощь медиков не понадобилась.

Помимо этого, спасатели оказали помощь 38-летнему жителю Кубани, который травмировался при подъеме на Бзерпинский карниз. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу.