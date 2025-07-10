Вестник Кавказа

Четыре туриста спасены в горах Сочи

Водопады на реке Менделихе в Красной поляне
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В горах Хостинского района Сочи заблудились несколько туристов. Их успешно спасли сотрудники чрезвычайных служб. Помощь спасателей также потребовалась мужчине из Краснодарского края.

Несколько туристов потерялись в горах Хостинского района Сочи и были спасены, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

"Через службу 112 четверо туристов сообщили, что заблудились в районе Орлиных скал, в темноте не могут сориентироваться и выйти на тропу"

- ЮРПСО МЧС России

Спасатели нашли путешественников в районе Агурского ущелья. Их отвели к началу маршрута, а после довезли до личного автомобиля. Помощь медиков не понадобилась.

Помимо этого, спасатели оказали помощь 38-летнему жителю Кубани, который травмировался при подъеме на Бзерпинский карниз. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.