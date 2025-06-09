Отдых в Сочи проводят 178 тыс туристов одновременно

Сейчас в Сочи пребывают свыше 178 тыс туристов одновременно. По данным городской администрации, отели и гостиницы загружены на 86%.

На данный момент в Сочи отдыхают свыше 178 тыс туристов одновременно, загрузка отелей и гостиниц достигла 86%, передали в пресс-службе администрации города.

"Традиционно в июле в Сочи наблюдается рост турпотока. Способствует этому и установившаяся на курорте теплая и солнечная погода. Загрузка организованных средств размещения в целом по городу составляет 86%, в горном кластере этот показатель зафиксирован на уровне 74%"

- администрация Сочи

Замглавы Сочи Сергей Сомко отметил важность обеспечения непрерывной работы транспорта, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а в условиях жары усиление контроля за соблюдением правил безопасности. По его словам, деятельность всех ответственных ведомств контролируется на заседании городского штаба.

В пресс-службе также рассказали о санитарно-эпидемиологической обстановке в Сочи. Согласно данным городской администрации, она стабильна. Специалисты проводят ежедневный мониторинг пляжей, жителям и туристам объясняют основные правила поведения в море, а также санитарные нормы.

Напомним, что Сочи попал в топ-3 наиболее популярных курортов Краснодарского края этим летом. Второе и третье место заняли Геленджик и Анапа.