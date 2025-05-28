Новый пляж с кварцевым песком откроют в Сочи в выходные

В Сочи в День России состоится открытие нового пляжа. Пляж с насыпным кварцевым песком появится возле отеля Mantera Supreme.

Новый пляж откроется в Сочи на этой неделе – в День России первые посетители смогут отдохнуть на пляже с кварцевым песком возле гостиничного комплекса Mantera Supreme 5*.

На пляже будут установлены свыше 300 шезлонгов и 12 бунгало для отдыха. Протяженность новой пляжной зоны составит 120 м. Попасть на пляж смогут все желающие - доступ для постояльцев пятизвездочного отеля будет бесплатный, для сторонних гостей будет введена плата.

На новом пряже использован российский кварцевый песок высокого качества, это первая за пять лет новая пляжная зона на территории Сириуса.

В честь открытия пляжа состоится праздник с выступлением DJ Nigmatullin. Организовывать концерты на пляже Mantera намерена регулярно.