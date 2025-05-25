Новый отель 5 звезд открылся в Сочи

Еще один пятизвездочный отель появился в Сочи – он заработал в Хостинском районе. В общей сложности для туристов доступны почти 430 номеров. Первые отдыхающие уже заселились в него.

Новый отель появился в преддверии сезона 2025 в Сочи: в Хостинском районе заработал комплекс Marine Garden Sochi Hotels & SPA 5*. Пресс-релиз распространила управляющая компания ZONT Hotel Group.

Согласно сообщению, площадь, на которой размещается отель, составляет 10 га. Он находится в исторической парковой зоне города.

"В отеле 426 номеров различных категорий, два ресторана авторской кухни, один из которых французской, велнес-центр и фитнес-зал"

– пресс-служба

Как рассказал генеральный директор компании Николай Филатов, в отель заселились первые гости. По его словам, для ZONT Hotel Group это первый проект в Сочи.

Филатов добавил, что объекты уровня нового отеля весьма востребованы на курорте, так как он вызывает у отдыхающих интерес, и они активно бронируют отдых.