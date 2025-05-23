Вестник Кавказа

"ЮТэйр" свяжет Сочи и Сыктывкар

"ЮТэйр" свяжет Сочи и Сыктывкар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "ЮТэйр" запустила рейсы в Сочи из Сыктывкара. Время в пути составит 4,5 часа. Самолеты будут летать три раза в неделю.

Российская авиакомпания "ЮТэйр" приступила к выполнению полетов из Сыктывкара в Сочи. Первый самолет в город-курорт из Республики Коми отправился 3 июня.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, полеты в город в Краснодарском крае будут совершаться три раза в неделю. Время отправления самолета составит 4,5 часа.

Отмечается, что рейсы из Сочи и Сыктывкара будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

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