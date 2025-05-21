Red Wings начинает летать из Нарьян-Мара в Сочи с посадкой в Махачкале

Уже с 10 июня туристы из ненецкого Нарьян-Мара смогут отдохнуть а городе-курорте Сочи – добраться на черноморские пляжи они смогут прямым авиарейсом российской авиакомпании Red Wings, правда – с посадкой в Махачкале.

В следующий вторник, 10 июня, из аэропорта Нарьян-Мара, единственного города в Ненецком автономном округе России в Заполярье, поднимется в воздух самолет российской авиакомпании Red Wings – он возьмет курс на международный аэропорт курортного Сочи, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Летать он будет пока один раз в неделю, а сам перелет будет неблизким – до первой остановки и дозаправки в аэропорту Махачкалы его пассажиры будут лететь 4,5 часа, а весь путь до Сочи у них займет 7 часов 25 минут, передает "Интерфакс".

Для жителей далекого Заполярья новый авиарейс – прекрасная возможность провести отпуск на лучших курортах страны у берега ласкового Черного моря, а для российской туриндустрии – новый толчок к развитию внутреннего туризма. К тому же другие авиакомпании из Нарьян-Мара в Сочи пока не летают.

Ожидается, что в июне авиакомпания откроет еще несколько направлений. Так, сегодня из Екатеринбурга отправится ее первый рейс в Ставрополь, с 12 июня ее самолеты начнут летать из Москвы в израильский Эйлат, а с 18 июня авиалайнеры компании начнут летать из Волгограда в Махачкалу и Сургут.

Что касается международного аэропорта Сочи, то в его весенне-летнем расписании полетов запланированы перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.