Авиакомпания Red Wings соединит Махачкалу и Волгоград

Примерно через месяц самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать из столицы Дагестана в Волгоград. Рейсы по данному маршруту будут выполняться раз в неделю.

Этим летом авиакомпания Red Wings запустит рейсы Махачкала-Волгоград. Об этом поведали 21 мая в махачкалинском аэропорту.

Первый полет по данному маршруту намечен на 18 июня.

"С 18 июня авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Махачкалы в Волгоград"

– пресс-служба воздушной гавани

Рейсы будут выполняться раз в неделю. Полеты будут совершать самолеты Sukhoi Superjet 100.

"Текущее расписание полетов: вылет из аэропорта Махачкалы в 04:40 с прибытием в Волгоград в 06:25 (время полета 1 час 45 мин), вылет из Волгограда 18:05 с прибытием в аэропорт Махачкалы в 20:05 (время полета 2 часа)"

– махачкалинский аэропорт