Новый терминал аэропорта Минвод принял первый рейс из Москвы

В Международном аэропорту "Минеральные Воды" сегодня открылся новый терминал: он принял первый рейс ведущей российской авиакомпании "Аэрофлот", доставивший в регион Кавказских Минеральных Вод туристов из Москвы.

В Международном аэропорту Минеральные воды имени М.Ю.Лермонтова сегодня заработал новый терминал внутренних воздушных линий – его первыми его пассажирами стали туристы из Москвы, прилетевшие рейсом авиакомпании "Аэрофлот", сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"При финансовом участии ВЭБ.РФ и "Сбера" создан новый терминал внутренних воздушных линий в аэропорту Минеральных Вод, он начал обслуживание регулярных пассажирских рейсов. Первыми стали пассажиры рейса авиакомпании "Аэрофлот"

- пресс-служба ВЭБ.РФ

Это уже 15-й по счету терминал, который открывается при поддержке ВЭБа – он раскинулся на площади в 28 тыс кв м и оснащен самыми современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа: в частности, в салон самолета пассажиры проходят сразу из зала ожидания по телескопическому трапу, передает ТАСС.

"Запуск нового терминала в Минеральных Водах увеличит рост туристического потока в регион и повысит его инвестиционную привлекательность"

- глава Минэкономразвития России Максим Решетников

Как полагают в ведомстве, с вводом нового терминала пропускная способность ключевого аэропорта не только Ставропольского края, но и всего Северо-Кавказского федерального округа вырастет до 5 млн пассажиров в год.