Вестник Кавказа

Red Wings соединят Ставрополь и Екатеринбург

Самолет Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Этим летом Red Wings запустит рейс Ставрополь – Екатеринбург. Самолеты авиаперевозчика будут летать между этими городами два раза в неделю.

Авиакомпания Red Wings соединит Ставрополь и Екатеринбург. Об этом рассказали в международном аэропорту Ставрополя.

Первый рейс по данному направлению запланирован на 2 июня. Они будут осуществляться дважды в неделю – в понедельник и субботу.

"Со 2 июня авиакомпания Red Wings запускает рейс по направлению Ставрополь - Екатеринбург. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам вылет из Ставрополя в 16:40 мск и по субботам вылет из Ставрополя в 18:40 мск"

– пресс-служба аэропорта

Там также отметили, что полет будет длиться 3 часа 25 минут.

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