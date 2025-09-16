Турция запускает программу поддержки Сирии под эгидой ОИС

Президент Турции объявил о запуске под эгидой Организации исламского сотрудничества программы поддержки Сирии. Он уверен, что для процветания страны необходима поддержка ОИС и всего исламского мира.

Турция под эгидой Организации исламского сотрудничества (ОИС) открывает программу поддержки Сирийской Арабской Республики, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в Стамбуле на заседании комитета ОИС.

"Наш главный приоритет - восстановление нашего соседа, Сирии, и ее скорейшее возвращение к прежнему состоянию. С этой целью мы сегодня запускаем специальную программу поддержки Сирии под эгидой Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер пояснил, что программа поможет укрепить кадровый и институциональный потенциал, откроет возможности для оказания поддержки Сирии в различных сферах. Эрдоган выразил уверенность, что страны ОИС внесут неоценимый вклад в реализацию программы по поддержке Сирии и ее государственности.

Он также призвал частный бизнес инвестировать в САР.

"Интеграция с региональными экономиками принесет ощутимые выгоды как самой Сирии, так и всему нашему региону. Жизненно важно также сосредоточить внимание на реализации транспортных проектов, как важнейшей составляющей интеграции"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Для процветания Сирии необходима поддержка ОИС и исламского мира, заключил Эрдоган.

В августе стало известно, что Анкара и Дамаск договорились о создании делового совета, а также подписали ряд договоров о сотрудничестве в экономике, в том числе о сотрудничестве в области таможенного контроля. Кроме того, стороны подписали договор о сотрудничестве в обороне.