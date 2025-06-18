Вестник Кавказа

Турция рассчитывает на устойчивое прекращение огня на Ближнем Востоке

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
В Анкаре призывают Иран и Израиль к дипломатическому решению противоречий, подчеркивая важность соблюдения режима прекращения огня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за устойчивое прекращение огня, которое станет залогом будущего мира на Ближнем Востоке. По словам турецкого лидера, добиться стабилизации ситуации можно только дипломатическим путем.  

"Долгосрочное урегулирование разногласий с Ираном возможно путем дипломатии и переговоров, в регионе много примеров того, что война и разрушения ни к чему не приводят"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, конфликт Ирана и Израиля стал вызовом для всего региона и мог обернуться серьезными последствиями. Глава государства отметил, что в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке требуются усилия многих стран. 

Напомним, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня, однако Тель-Авив не считает, что конфликт исчерпан. В израильском Генштабе объявили о новой фазе противостояния с Тегераном.

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