Вестник Кавказа

Турция повысила безопасность для судов в Ормузском проливе

Турция повысила безопасность для судов в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Турции продолжает принимать меры безопасности на фоне рисков, вызванных обострением ирано-израильского конфликта. Одной из таких мер стало повышение уровня безопасности для судов в Ормузском проливе.

Власти Турции повысили уровень безопасности для судов в Ормузском проливе до самого высокого уровня. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, руководство республики пошло на этот шаг на фоне обострившегося ирано-израильского конфликта и резкого увеличения радиоэлектронных помех.

По данным Daily Sabah, после эскалации между Ираном и Израилем работа навигационных систем возле пролива была нарушена, что сказалось на движении судов, проходящих через весь регион.

В Минтранспорта Турции отметили, что страна принимает меры для обеспечения безопасности турецких морских операций.

"Мы повысили уровень безопасности до самого высокого для судов под турецким флагом, заходящих в иранские порты и проходящих через Ормузский пролив"

– глава ведомства Абдулкадир Уралоглу

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