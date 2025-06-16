Вестник Кавказа

Иран готовится к нападению США - СМИ

Иран готовится к нападению США - СМИ
© Фото: министерство обороны Ирана
Армия Ирана подготовила ракеты для ударов по базам США на Ближнем Востоке, который будет нанесен в случае, если Соединенные Штаты примут решение вмешаться в ирано-израильский конфликт, пишут американские СМИ.

Армия Ирана готовится не только отразить возможный удар со стороны американских военных, дислоцированных на базах в регионе, но и нанести ракетный удар по ним, пишет американское здание The New York Times.

"Иран уже подготовил ракеты для ударов по базам США на Ближнем Востоке, на которых сосредоточено более 40 тысяч американских военнослужащих"

- NYT

Если руководство США все же примет решение присоединиться к конфликту, иранские военные готовятся отразить их натиск с помощью другой военной техники, пишет газета со ссылкой на свои источники.

В то же время другое американское издание, Washington Post, отмечает, что ПВО Израиля не справляется с иранскими атаками и без помощи США сможет противостоять им 10-12 дней.

"Без пополнения запасов из США... Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак"

- WP

Скорее всего, запаса ракет израильской системы "железный купол" хватит лишь до конца текущей недели, после чего ее эффективность сильно ослабнет, отмечает Washington Post.

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