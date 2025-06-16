США сохраняют настрой на дипломатическое урегулирование с Ираном – Госдеп

Госдеп США заявил, что Вашингтон сохраняет настрой на мирные переговоры с Ираном по решению ядерной проблемы.
Вашингтон видит перспективы в дипломатическом решении проблемы иранского атома, заявили в Госдепе США.
По словам представителя Госдепа Тэмми Брюс, лидер США Дональд Трамп стремится к миру, его действия направлены на диалог между сторонами.
"Его действия и действия США устремлены на поиск дипломатических решений. Он хочет решать проблемы дипломатически, ничего не изменилось в его желаниях и намерениях"
– Тэмми Брюс
Напомним, что сегодня Дональд Трамп потребовал от властей в Иране безоговорочной капитуляции, а также написал в социальных сетях, что Вашингтон знает местонахождение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако, по его словам, США на данный момент не намерены устранять правящую элиту Исламской Республики.