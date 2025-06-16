Вестник Кавказа

США сохраняют настрой на дипломатическое урегулирование с Ираном – Госдеп

США сохраняют настрой на дипломатическое урегулирование с Ираном – Госдеп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдеп США заявил, что Вашингтон сохраняет настрой на мирные переговоры с Ираном по решению ядерной проблемы.

Вашингтон видит перспективы в дипломатическом решении проблемы иранского атома, заявили в Госдепе США. 

По словам представителя Госдепа Тэмми Брюс, лидер США Дональд Трамп стремится к миру, его действия направлены на диалог между сторонами. 

"Его действия и действия США устремлены на поиск дипломатических решений. Он хочет решать проблемы дипломатически, ничего не изменилось в его желаниях и намерениях"

– Тэмми Брюс 

Напомним, что сегодня Дональд Трамп потребовал от властей в Иране безоговорочной капитуляции, а также написал в социальных сетях, что Вашингтон знает местонахождение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако, по его словам, США на данный момент не намерены устранять правящую элиту Исламской Республики.

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