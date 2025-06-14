Россия призвала Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана

Москва выступила против израильских ударов по ядерным объектам, напомнив Тель-Авиву о деятельности МАГАТЭ.
В МИД РФ призвали Тель-Авив одуматься и отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана. По словам российского дипведомства, объекты проверяются специалистами МАГАТЭ.
"Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ"
– МИД РФ
В МИД РФ также позитивно оценили готовность Тегерана к актуализации диалога с США по ядерной проблеме.
Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя атаки необходимостью пресечь потенциальную ядерную угрозу со стороны Исламской Республики.