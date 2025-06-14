Вестник Кавказа

Россия призвала Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва выступила против израильских ударов по ядерным объектам, напомнив Тель-Авиву о деятельности МАГАТЭ.

В МИД РФ призвали Тель-Авив одуматься и отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана. По словам российского дипведомства, объекты проверяются специалистами МАГАТЭ. 

"Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ"

– МИД РФ 

В МИД РФ также позитивно оценили готовность Тегерана к актуализации диалога с США по ядерной проблеме. 

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя атаки необходимостью пресечь потенциальную ядерную угрозу со стороны Исламской Республики.

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