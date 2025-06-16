Путаницу вокруг Ирана прояснили в США

Не существует ни одного весомого аргумента, доказывающего необходимость Ирану обогащать уран на том уровне, на котором он это делал. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов.
"Иран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, но они отвергли это. Между тем, Исламская Республика обогащала уран намного выше уровня, необходимого для каких-либо гражданских целей"
– Джей Ди Вэнс
На прошлой неделе ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за атаки, совершенной израильскими ВВС на военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве пояснили, что цель этих атак – не дать Тегерану заполучить ядерное оружие.
Позднее несколько источников телеканала CNN сообщили со ссылкой на американские разведывательные службы, что ИРИ не собиралась создавать ядерное оружие.