Путаницу вокруг Ирана прояснили в США

В США объяснили путаницу, возникшую вокруг иранской ядерной программы. По словам американского вице-президента, Исламская Республика сама отказалась от идеи иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения.

Не существует ни одного весомого аргумента, доказывающего необходимость Ирану обогащать уран на том уровне, на котором он это делал. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов.

"Иран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, но они отвергли это. Между тем, Исламская Республика обогащала уран намного выше уровня, необходимого для каких-либо гражданских целей"

– Джей Ди Вэнс

На прошлой неделе ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за атаки, совершенной израильскими ВВС на военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве пояснили, что цель этих атак – не дать Тегерану заполучить ядерное оружие.

Позднее несколько источников телеканала CNN сообщили со ссылкой на американские разведывательные службы, что ИРИ не собиралась создавать ядерное оружие.