Вестник Кавказа

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно местонахождение Хаменеи, а также потребовал безоговорочной капитуляции Ирана.

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана, потребовав безоговорочной капитуляции.  

Американский лидер заявил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако США, "по крайней мере, сейчас" не планируют силовых операций с целью устранения политической элиты Исламской Республики. 

Трамп также подчеркнул, что хотел бы избежать прямого участия американских военных, однако терпение США "на исходе". 

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив заявил, что целями операции являются иранские ядерные объекты, а также ключевые фигуры иранской ядерной программы.

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