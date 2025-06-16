Вестник Кавказа

Трамп проводит совещание по ирано-израильскому конфликту – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп покинул саммит G7, чтобы заняться решением конфликта между Ираном и Израилем.

Лидер США Дональд Трамп проводит совещание с Советом нацбезопасности в Белом доме. Темой обсуждения стал военный конфликт Ирана и Израиля, информирует Axios со ссылкой на источники. 

Согласно позиции издания, американский президент оставил своих коллег на саммите G7, чтобы быстрее включиться в работу над ближневосточной проблемой. 

Трамп сообщил, что целью Вашингтона является не перемирие, а полное окончание войны и решение иранской атомной проблемы. Однако решения о прямых контактах с Тегераном еще не принято.

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