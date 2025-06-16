Вестник Кавказа

Израиль готовит атаку на "очень важные" цели в Иране

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен атаковать "очень важные цели в Тегеране. Он добавил, что ядерным объектам тоже будет уделено внимание.

Руководитель израильского министерства обороны Исраэль Кац сообщил о намерении Тель-Авива совершить атаку на "очень важные" цели в Тегеране.

"Сегодня мы собираемся атаковать очень важные цели в Тегеране"

- Исраэль Кац

Помимо этого, министр обороны Израиля отметил, что армия собирается "уделить внимание" иранским ядерным объектам в Фордо.

"Фордо – это тоже вопрос, которому будет уделено внимание"

- глава МО Израиля

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