Израиль ликвидировал комплекс ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля уничтожила подземный комплекс ХАМАС в Газе. В этом комплексе найдено тело экс-главы военного крыла палестинского движения.

Расположенный под больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа подземный комплекс палестинского движения ХАМАС уничтожен, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в ликвидированном комплексе найдено тело экс-руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара, уничтоженного в мае текущего года.

Стоит отметить, что Мухаммед Синвар был братом бывшего главы организации Яхьи Синвара, которого израильские силы ликвидировали в октябре прошлого года на юге сектора.

В пресс-службе армии добавили, что для уничтожения туннеля использовалось 25 кубометров бетона. Его привезли десятки грузовиков и бетономешалок.