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Турция поддержала Азербайджан в деле помощи армянам в Карабахе

Турция поддержала Азербайджан в деле помощи армянам в Карабахе
Эрдоган одобрил деятельность Азербайджана по доставке гуманитарной помощи для армян Карабаха.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Азербайджан сделал важные и своевременные шаги, доставив гумпомощь армянам в Карабахе.

Далее он подчеркнул, что комментарии, сделанные по этому поводу «некоторыми странами», которым был выгоден конфликт в Карабахе, - это клевета. В этой связи Эрдоган выразил надежду на то, что Ереван не станет прислушиваться к провокациям армянской диаспоры.

«Процветание и благополучие армянского народа связаны не с борьбой с соседями, а с миром и сотрудничеством. Турция без колебаний внесла свой вклад в обеспечение прочного мира в регионе и не будет колебаться и в будущем»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Азербайджан готов отправить новую гуманитарную помощь армянам Карабаха

Азербайджан готов отправить новую гуманитарную помощь армянам Карабаха

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