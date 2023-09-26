Турция поддержала Азербайджан в деле помощи армянам в Карабахе

Эрдоган одобрил деятельность Азербайджана по доставке гуманитарной помощи для армян Карабаха.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Азербайджан сделал важные и своевременные шаги, доставив гумпомощь армянам в Карабахе.
Далее он подчеркнул, что комментарии, сделанные по этому поводу «некоторыми странами», которым был выгоден конфликт в Карабахе, - это клевета. В этой связи Эрдоган выразил надежду на то, что Ереван не станет прислушиваться к провокациям армянской диаспоры.
«Процветание и благополучие армянского народа связаны не с борьбой с соседями, а с миром и сотрудничеством. Турция без колебаний внесла свой вклад в обеспечение прочного мира в регионе и не будет колебаться и в будущем»
– Реджеп Тайип Эрдоган