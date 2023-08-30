Азербайджан готов отправить новую гуманитарную помощь армянам Карабаха

Опубликовано: 20:07, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Азербайджанского общества Красного Полумесяца рассказал, что Баку готов снабдить армянских жителей Карабаха новыми партиями гумпомощи, если у них возникнут потребности в каких-то продуктах или вещах. Новруз Асланов подчеркнул, что это может быть сделано буквально завтра.

Азербайджанский Красный Полумесяц готов снова отправить гуманитарную помощь армянам в Карабахе, заявил президент общества Новруз Аслан, подчеркнув, что организация располагает соответствующими возможностями.

"Наша главная цель в отправке двух гуманитарных колонн заключалась в том, чтобы посмотреть, как обстоят дела и что здесь происходит. Пока дела идут неплохо. Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра. Должны быть проведены соответствующие переговоры и определены потребности"

– глава общества

Новруз Аслан обратил внимание на то, что помощь армянскому населению Карабахского экономического района Азербайджана может быть передана посредством множества механизмов, пишет Trend. По его словам, это будет сделано сразу после урегулирования технических моментов. В связи с этим глава общества уточнил, что продолжаются переговоры с миротворцами, партнеры Красного Полумесяца также в случае необходимости могут присоединиться к процессу – они отслеживают ситуацию.

Кроме того, Новруз Аслан констатировал, что если, при наличии трудностей, гуманитарный груз все-таки не будет принят армянским населением Карабаха, то у всех появятся резонные вопросы.

"Первый вопрос состоит в том, что если есть необходимость, то почему не принимается гуманитарный груз? Второй вопрос: если мы люди, если у нас есть ценности, как долго может продолжаться эта вражда? Это должно быть принято во внимание. Как Общество Красного полумесяца Азербайджана, в рамках нашей миссии мы готовы быть рядом с чувствительными слоями населения во всех уголках страны, в том числе в Карабахской экономической зоне, в Ханкенди"

– глава азербайджанского общества Красного Полумесяца

Аслан отметил также, что специалисты организации вполне могут провести оценку нужд армян в Карабахе, если смогут попасть на территорию. К работе, уточнил он, могут присоединиться и зарубежные эксперты.

В целом, подчеркнул глава организации, главное – это наладить диалог и "продемонстрировать добрую волю".

"Мнение двух-трех человек не имеет ничего общего с позицией населения армянского происхождения в Ханкенди. Я считаю, что большая часть населения там уже устала от этих процессов, и они должны продемонстрировать всему миру принципы гуманизма. Если Общество Красного полумесяца пришло с добрыми намерениями, они тоже должны относиться к этому с уважением, терпением. Мы не собираемся никому помогать насильно. Предпринятое нами - это шаг вперед, и каждый обязан приветствовать это, независимо от языка, религии, расы или политической принадлежности. Звучат такие мысли, что если к нам не поступило обращение, зачем посылать помощь? Почему мы должны ожидать обращения? Если это может быть необходимо, то мы делаем этот шаг"

– Новруз Аслан