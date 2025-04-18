Турция начинает строить свою первую АПЛ

Правительство Турции начало обсуждение проекта строительства первой в стране отечественной атомной подводной лодки, которая не только усилит военно-морские силы страны, но и избавит их от импортозависимости.

Власти Турции приступили к рассмотрению программы создания первой отечественной подводной лодки (АПЛ), которая будет снабжена турецкой ядерной силовой установкой: основная задача, стоящая перед турецкими корабелами – избавить военно-морской флот страны от зависимости от импорта, пишет турецкая газета STAR.

О значимости проекта ранее заявлял командующий ВМС Турции Эрджумент Татлыоглу, а затем - и командующий подводным флотом Тимур Йылмаз.

"Новый вид подводных лодок повысит мощь ВС Турции, в частности в Восточном Средиземноморье. Атомная подлодка станет важной составляющей морской группы, возглавляемой многоцелевым десантным кораблем "Анадолу". Этот проект – это уже насущная необходимость для Турции"

- Тимур Йылмаз

Еще одна важная особенность проекта – тот факт, что это окажет серьезное влияние на расстановку сил в регионе и мире, поскольку сейчас АПЛ стоят на вооружении лишь у нескольких стран мира, отмечает издание.

Активная подготовка к реализации проекта уже началась, пишет газета.