Турция и Татарстан обсудили вопросы сотрудничества

В Анкаре состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Татарстана Минниханова. Они обсудили перспективы увеличения товарооборота.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Татарстана Рустам Минниханов встретились в Анкаре. Главной темой их беседы стали перспективы увеличения торгового оборота, рассказали в пресс-службе татарстанского лидера.

Уточняется, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот достиг $5,3 млрд.

"Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота. Сегодня он составляет порядка $5,3 миллиарда. Реджеп Эрдоган обратился к Рустаму Минниханову с просьбой продолжать поддержку совместных татарстано-турецких проектов"

- пресс-служба главы Татарстана

В ходе разговора Эрдоган передал, что более четверти всех вложений предпринимателей из Турции в Россию приходится на Татарстан. Он также отметил важность деятельности Минниханова по линии "Россия - Исламский мир".

Глава Татарстана, в свою очередь, выразил благодарность президенту Турции за интерес к сотрудничеству.