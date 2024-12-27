Вестник Кавказа

Минниханов: Азербайджан – один из стратегических партнеров Татарстана

Минниханов: Азербайджан – один из стратегических партнеров Татарстана
© Фото: пресс-служба главы Татарстана
Азербайджан относится к числу стратегических партнеров Татарстана, заявил на встрече с вице-премьером АР Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что регион считает очень важным сотрудничество с Татарстаном.

Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал Азербайджан одним из стратегических партнеров Татарстана и рассказал о важном значении сотрудничества с Баку. Соответствующие заявления он сделал в ходе встречи с вице-премьером Азербайджана, сопредседателем Российско-азербайджанской межправкомиссии Шахином Мустафаевым.

Беседа состоялась в выставочном центре "Казань Экспо". Она прошла на полях 16-го Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

"Приветствуем вас на форуме, благодарны за ваше внимание. Для нас важна ваша поддержка"

– Рустам Минниханов

Он обратил внимание на то, что от Азербайджана в KazanForum участвует представительная делегация. Глава Татарстана также передал слова приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане следят за процессами, которые происходят сейчас в Азербайджане, наблюдают за развитием экономики и перенимают опыт.

"Наши народы всегда были близки по духу, по религии и языку. Добро пожаловать в Татарстан"

– Рустам Минниханов

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