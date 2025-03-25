Вестник Кавказа

Три человека остаются пропавшими без вести после теракта в "Крокусе"

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Теракт в концертном зале "Крокус" привел к гибели 147 человек, без вести пропали трое, ущерб от атаки оценивается в 6 млрд рублей. Бастрыкин рассказал о теракте, выступая на ПМЮФ.

Председатель СКР Александр Бастрыкин выступил на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), были представлены слайды с информацией о теракте в "Крокусе", который произошел 22 марта прошлого года.

Согласно приведенной информации, в результате атаки на концертный зал погибли 147 человек, трое остаются в списке пропавших без вести. Общий ущерб от теракта оценивается примерно в 6 млрд рублей.

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