Трасса "Кавказ" ушла под воду у Невинномысска

Проливные дожди сегодня днем затопили трассу "Кавказ" рядом с Невинномысском. В Ставропольском крае до вторник действует штормовое предупреждение: дожди не прекратятся ни на миг.
Недалеко от Невинномысска федеральная трасса "Кавказ" оказалась под водой из-за мощного ливня, обрушившегося сегодня на Ставропольский край. Машины проезжают затопленный участок с большим трудом.
По данным ставропольской полиции, под воду трасса "Кавказ" ушла непосредственно на въезде в Невинномысск со стороны краевой столицы.
В Ставропольском крае действует штормовое предупреждение: вплоть до вторника местные синоптики ждут непрекращающихся ливней с выпадением града и порывами ветра до 90 км/ч.