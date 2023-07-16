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Трасса "Кавказ" ушла под воду у Невинномысска

Трасса &quot;Кавказ&quot; ушла под воду у Невинномысска
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Проливные дожди сегодня днем затопили трассу "Кавказ" рядом с Невинномысском. В Ставропольском крае до вторник действует штормовое предупреждение: дожди не прекратятся ни на миг.

Недалеко от Невинномысска федеральная трасса "Кавказ" оказалась под водой из-за мощного ливня, обрушившегося сегодня на Ставропольский край. Машины проезжают затопленный участок с большим трудом.

По данным ставропольской полиции, под воду трасса "Кавказ" ушла непосредственно на въезде в Невинномысск со стороны краевой столицы.

В Ставропольском крае действует штормовое предупреждение: вплоть до вторника местные синоптики ждут непрекращающихся ливней с выпадением града и порывами ветра до 90 км/ч.

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