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Отдых на Ставрополье: туристам предложат современные глэмпинги

Отдых на Ставрополье: туристам предложат современные глэмпинги
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Любители отдыха в глэмпингах скоро смогут обратить свой взор на Ставрополье. Руководство региона намерено построить 17 таких отелей.

Полюбившиеся в последнее время туристам модульные отели-глэмпинги откроют на Ставрополье, рассказал руководитель краевого Минэкономразвития.

По словам Дениса Полюбина, уже готова концепция создания 17 удобных глэмпингов. Они будут построены в течение двух лет на 10 территориях в трех типах местности:

  • в горах,
  • в лесу,
  • у воды.

В общей сложности ставропольские глэмпинги рассчитаны почти на 300 туристов.

"Ведем работу по привлечению инвесторов и рассчитываем включиться в программу бюджетного софинансирования на создание таких модульных отелей"

– Денис Полюбин

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