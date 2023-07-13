Отдых на Ставрополье: туристам предложат современные глэмпинги

Опубликовано: 16:49, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Любители отдыха в глэмпингах скоро смогут обратить свой взор на Ставрополье. Руководство региона намерено построить 17 таких отелей.

Полюбившиеся в последнее время туристам модульные отели-глэмпинги откроют на Ставрополье, рассказал руководитель краевого Минэкономразвития.

По словам Дениса Полюбина, уже готова концепция создания 17 удобных глэмпингов. Они будут построены в течение двух лет на 10 территориях в трех типах местности:

в горах,

в лесу,

у воды.

В общей сложности ставропольские глэмпинги рассчитаны почти на 300 туристов.

"Ведем работу по привлечению инвесторов и рассчитываем включиться в программу бюджетного софинансирования на создание таких модульных отелей"

– Денис Полюбин