В России стало в 40 раз больше глэмпингов

Опубликовано: 16:58, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России в 40 раз увеличилось число глэмпингов за пять лет. Этот вид туризма востребован гражданами, предпочитающими отдых на природе внутри страны.

Глэмпинги заполняют Россию - их сегодня в 40 раз больше, чем пять лет назад.

Данные за начало 2023 года гласят, что в стране действует свыше 400 глэмпингов, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Больше половины - 241 глэмпинг - принимают гостей круглый год. Всесезонные глэмпинги распространены в Подмосковье, в Краснодарском крае и Крыму, в Карелии и Ленинградской области.

"Это очень востребованный вид размещения, на повышенный спрос работают закрытые границы, популярность отдыха на природе и своего рода мода, сформировавшаяся за последнее время"

– РСТ

Глэмпинг - что это?

Слово «глэмпинг» происходитот английского glamorous camping - гламурный кэмпинг. Слово придумали в 2005 году в Великобритании, там же и начал зарождаться этот вид туризма.

Глэмпинг позволяет отдохнуть на природе, в максимально естественной среде, но при этом с комфортом. Комфорт - в том числе наличие душа и туалета, удобной постели и электричества, это то, что отличает глэмпинг от кэмпинга. А естественность - обычно постройки для отдыха не являются капитальными, они вписаны в окружающую среду, созданы из экологичных материалов, это то, что отличает глэмпинг от обычной базы отдыха с коттеджами.

Глэмпинг в России

Популярность российские глэмпинги обрели в пандемию, в связи с этим встал вопрос о том, что называть глэмпингом.

"Существуют десятки определений такого вида размещения, но официальных стандартов пока нет. Они нужны, чтобы туристы четко понимали, на что они могут рассчитывать в таких средствах размещения"

– глава комиссии по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук

Развитию сферы глэмпинга в России способствует спрос среди граждан и сравнительно низкая стоимость строительства. Не последнюю роль играет и активная поддержка государством инвестиций в такого рода проекты - только в 2023 году выделено 8 млрд рублей на создание кемпингов, глэмпингов и модульных отелей в регионах.

Чтобы эта сфера успешно развивалась нужно разработать единые стандарты сервиса, классифицировать места размещения, облегчить бизнесменам взаимодействие с ведомствами и властями, считает Дашук.