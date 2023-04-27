Южный берег Крыма встречает туристов новыми модульными отелями

Опубликовано: 10:53, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

На Южном берегу Крыма на мысе Тарханкут в поселке Оленевка открылись модульные отели разных типов – теперь гости автокемпинга Оленевка Village смогут провести отдых в комфортных условиях.

В преддверии майских праздников в крымском курортном поселке Оленевка открылись новые быстровозводимые модульные гостиницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые отели расположены на базе парка "Extreme Крым" и автокемпинге Оленевка Village, в них гостям предлагают 30 комфортабельных юнитов четырех разных типов, а номерной фонд автокемпинга вырос на 50 модулей, передает РИА Новости.

Всего в Крыму уже построено 11 таких комплексов, отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым.

"Наша цель - в быстром создании качественного номерного фонда",

- отметил Волченко.

Оленевка заслуженно считается "крымскими Мальдивами" – на самом западном в Крыму курорте широкая полоса белоснежного песка и лазурная чистая вода, а еще он немноголюден.