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Южный берег Крыма встречает туристов новыми модульными отелями

Южный берег Крыма встречает туристов новыми модульными отелями
© Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым
На Южном берегу Крыма на мысе Тарханкут в поселке Оленевка открылись модульные отели разных типов – теперь гости автокемпинга Оленевка Village смогут провести отдых в комфортных условиях.

В преддверии майских праздников в крымском курортном поселке Оленевка открылись новые быстровозводимые модульные гостиницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые отели расположены на базе парка "Extreme Крым" и автокемпинге Оленевка Village, в них гостям предлагают 30 комфортабельных юнитов четырех разных типов, а номерной фонд автокемпинга вырос на 50 модулей, передает РИА Новости.

Всего в Крыму уже построено 11 таких комплексов, отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым.

"Наша цель - в быстром создании качественного номерного фонда",

- отметил Волченко.

Оленевка заслуженно считается "крымскими Мальдивами" – на самом западном в Крыму курорте широкая полоса белоснежного песка и лазурная чистая вода, а еще он немноголюден.

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