Трамп заявил о хорошем разговоре с Эрдоганом

Лидер США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Трампа, разговор получился продуктивным.
"Это был очень хороший телефонный разговор"
– Дональд Трамп
Лидер США рассказал о звонке турецкому коллеге перед вылетом в Давос. Деталей беседы Трамп не сообщил.
Отметим, что ранее лидер Турции Эрдоган получил приглашение от Дональда Трампа вступить в Совет мира по Газе, который будет заниматься восстановлением палестинского анклава и поддержанием безопасности.