Вестник Кавказа

Трамп заявил о хорошем разговоре с Эрдоганом

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил, что провел разговор с лидером Турции Эрдоганом. По словам Трампа, разговор вышел "очень хорошим".

Лидер США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Трампа, разговор получился продуктивным. 

"Это был очень хороший телефонный разговор"

– Дональд Трамп 

Лидер США рассказал о звонке турецкому коллеге перед вылетом в Давос. Деталей беседы Трамп не сообщил. 

Отметим, что ранее лидер Турции Эрдоган получил приглашение от Дональда Трампа вступить в Совет мира по Газе, который будет заниматься восстановлением палестинского анклава и поддержанием безопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.