Трамп воздержался от поддержки планов Израиля по Газе – СМИ

Axios: Трамп напрямую не поддержал план Тель-Авива по Газе, но согласился с необходимостью устранения структур ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп не готов оказать прямую поддержку планам Израиля по полной оккупации сектора Газа, однако лидер США одобряет устранение ХАМАС из системы руководства палестинским анклавом, передает портал Axios. 

По словам Трампа, ХАМАС "больше не может оставаться" в регионе. 

Напомним, что власти Израиля ранее анонсировали новый план по Газе, который предусматривает установление полного контроля над палестинским анклавом. По планам Тель-Авива, власть в секторе должна перейти к гражданскому правительству, а части ЦАХАЛ будут поддерживать "периметр безопасности".

