Вестник Кавказа

Трамп примет решение о санкциях после поездки Уиткоффа в Москву

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Американский лидер заявил, что в середине этой недели в Москву может прибыть спецпосланник Уиткофф. После поездки Уиткоффа Трамп может принять решение об ужесточении санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о вероятном визите спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию 6-7 августа.

По словам американского президента, в настоящее время Уиткофф "сфокусирован на границе" и занимается вопросами с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним"

– Трамп

К концу недели США могут расширить санкции против России, добавил Трамп. Новые ограничения могут быть введены 9 августа.

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