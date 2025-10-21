Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным

Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, однако допустил проведение саммита в будущем.

Лидер США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшейся ранее встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. При этом президент Соединенных Штатов отметил, что намерен провести саммит лидеров в будущем.

"Я отменил встречу с Путиным. Это было неправильно. Мы проведем ее в будущем"

– Дональд Трамп

Трамп также сообщил, что Вашингтон собирается ужесточить санкции против России. Отметим, что в среду США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Ранее в СМИ появилась информация, что РФ и США приостановили работу над саммитом лидеров в Венгрии. Согласно информации медиа, Дональд Трамп посчитал, что стороны не готовы к переговорам.

Напомним, что договоренности о саммите были достигнуты в ходе телефонного разговора Путина и Трампа в середине октября. Последний раз лидеры двух стран встречались в Анкоридже в августе.