Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался по итогам телефонного разговора, который состоялся у него сегодня с президентом России Владимиром Путиным. Его основной темой стала ситуация в Иране.
Американский президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин солидарны в том, что конфликт между Ираном и Израилем должен завершиться, такое заявление сделал сам американский лидер по итогам телефонной беседы с российским коллегой, которая состоялась сегодня.
"Он считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна завершиться"
– Дональд Трамп
Кроме того, глава американского государства рассказал, что "объяснил" Путину: конфликт на Украине также должен быть завершен.
В целом, отметил Трамп, в ходе разговора они с Путиным подробно обсудили происходящее в Иране, а также коснулись темы конфликта на Украине.