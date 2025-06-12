Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался по итогам телефонного разговора, который состоялся у него сегодня с президентом России Владимиром Путиным. Его основной темой стала ситуация в Иране.

Американский президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин солидарны в том, что конфликт между Ираном и Израилем должен завершиться, такое заявление сделал сам американский лидер по итогам телефонной беседы с российским коллегой, которая состоялась сегодня.

"Он считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна завершиться"

– Дональд Трамп

Кроме того, глава американского государства рассказал, что "объяснил" Путину: конфликт на Украине также должен быть завершен.

В целом, отметил Трамп, в ходе разговора они с Путиным подробно обсудили происходящее в Иране, а также коснулись темы конфликта на Украине.