Трамп прокомментировал будущий эффект санкций США против России

Последствия новых санкций США против России, считает президент Дональд Трамп, станут видны примерно через полгода.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, когда, по его мнению, будут заметны результаты новых антироссийских рестрикций. Соответствующее заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать слова российского президента Владимира Путина, который сообщил накануне, что новые ограничения не отразятся значительно на экономической ситуации в стране.

"Я рад, что он так считает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится"

– Дональд Трамп

Напомним, день назад Минфин США сообщил о включении в санкционный список компаний Лукойл и Роснефть, а также нескольких десятков их "дочек". Владимир Путин накануне пояснил, что это решение не окажет серьезного влияния на "самочувствие" экономики РФ.

Российский лидер также охарактеризовал санкции как недружественный поступок, который работает не на укрепление отношений Москвы и Вашингтона, которые едва начали возрождаться. Данная мера, указал Путин, лишь вредит двусторонним связям.

Стоит отметить, что накануне также вступил в силу очередной, уже 19-й по счету пакет санкций Евросоюза.